В Госдуме заявили, что Telegram не заблокируют из-за национального сервиса РФ
Мессенджер Telegram не станут блокировать после запуска национального многофункционального сервиса РФ. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
В своём Telegram-канале он указал, что для того, чтобы избежать блокировок в РФ, мессенджеру Павла Дурова нужно всего лишь соблюдать российские законы.
«Если Telegram будет стремиться к соблюдению законов страны, в которой так активно работает, до таких крайних мер дело не дойдёт», - заключил парламентарий.
Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что компания VK вывела на рынок полностью российский мессенджер MAX, по базовой функциональности не уступающий зарубежным конкурентам, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru