В Госдуме заявили, что Telegram не заблокируют из-за национального сервиса РФ

В своём Telegram-канале он указал, что для того, чтобы избежать блокировок в РФ, мессенджеру Павла Дурова нужно всего лишь соблюдать российские законы.

«Если Telegram будет стремиться к соблюдению законов страны, в которой так активно работает, до таких крайних мер дело не дойдёт», - заключил парламентарий.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что компания VK вывела на рынок полностью российский мессенджер MAX, по базовой функциональности не уступающий зарубежным конкурентам, сообщает RT.

