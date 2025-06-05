Путина попросили записать обращение к первоклассникам для нового букваря
Советник президента РФ Елена Ямпольская попросила главу государства записать обращение к каждому первокласснику с первой страницы нового букваря. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
На заседании Совета по поддержке русского языка она представила букварь из единой государственной линейки учебников, отметив, что напутствие главы государства школьникам «прочтут учителя, родители, бабушки, дедушки».
«Чуть позже ребёнок перечитает ваши слова сам... гордость от того, что к нему лично обратился президент страны, сделает начало школьной жизни ещё более торжественным», - указала Ямпольская.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что единые государственные учебники по всем предметам программы среднего образования выпустят в России в течение трёх лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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