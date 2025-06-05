Звезды «Назад в будущее» попросили фанатов найти гитару из фильма
Звезды «Назад в будущее» обратились к фанатам трилогии с просьбой помочь найти потерянную гитару из фильма. Видеообращение записали актёры Майкл Джей Фокс, Кристофер Ллойд, Лиа Томпсон и другие.
В ролике, который опубликован на сайте гитарного бренда Gibson, говорится, что инструмент пропал ещё в 1985 году, когда вышла первая часть трилогии.
Речь идёт о гитаре Gibson ES-345, на которой Марти Макфлай играет хит Чака Берри «Johnny B. Goode» на школьной вечеринке в 1955-м. Известно, что инструмент одолжили в магазине Norman’s Rare Guitars в Лос-Анджелесе, владелец которого заявил, что после этого продал его.
В видеообращении Майкл Джей Фокс предположил, что гитара «затерялась либо в во временном континууме, либо у кого-нибудь в гараже».
Ранее разбитую гитару лидера группы Nirvana Курта Кобейна продали на аукционе за 100 тысяч долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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