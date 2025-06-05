Путин предложил запустить программу «Детская книжная карта»
Книга является неотъемлемой частью воспитательного процесса, поэтому в России следует запустить программу «Детская книжная карта». С таким предложением выступил президент РФ Владимир Путин.
На заседании Совета по поддержке русского языка он указал, что участниками данной программы станут семьи с детьми в возрасте от трёх до шести лет, номинал карты составит три тысячи рублей.
«Подчеркну: карту будет получать каждый ребёнок по достижении им трёх лет, что очень важно для многодетных семей», - отметил глава государства.
Ранее зампредседатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что книги о юном волшебнике Гарри Поттере не имеет связи с жизнью российских детей, сообщает RT.
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