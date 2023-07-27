СМИ: американец Рид восстановится от полученного на Украине ранения

Гражданин США Тревор Рид полностью восстановится от полученного в ходе боев на Украине ранения, сообщает CNN со ссылкой на источник.

В Вашингтоне боятся, что участие Рида в боях на Украине навредит диалогу с Москвой

По его словам, мужчина был ранен около двух недель назад в боях под Артемовском. Сейчас он проходит лечение в Германии. Ожидается, что он полностью восстановится. Собеседник телеканала отметил, что Рид быстро идет на поправку и надеется скоро вернуться домой.

Как сообщалось ранее, официальные лица в США разочаровались ранением Рида на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАСпецоперацияУкраина

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