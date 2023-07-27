СМИ: американец Рид восстановится от полученного на Украине ранения
27 июля 202302:02
Гражданин США Тревор Рид полностью восстановится от полученного в ходе боев на Украине ранения, сообщает CNN со ссылкой на источник.
По его словам, мужчина был ранен около двух недель назад в боях под Артемовском. Сейчас он проходит лечение в Германии. Ожидается, что он полностью восстановится. Собеседник телеканала отметил, что Рид быстро идет на поправку и надеется скоро вернуться домой.
Как сообщалось ранее, официальные лица в США разочаровались ранением Рида на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: американец Рид восстановится от полученного на Украине ранения
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru