СМИ: американец Рид восстановится от полученного на Украине ранения

По его словам, мужчина был ранен около двух недель назад в боях под Артемовском. Сейчас он проходит лечение в Германии. Ожидается, что он полностью восстановится. Собеседник телеканала отметил, что Рид быстро идет на поправку и надеется скоро вернуться домой.

Как сообщалось ранее, официальные лица в США разочаровались ранением Рида на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

