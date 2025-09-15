Для проведения избирательной кампании осталось слишком мало времени, поэтому новые силы не смогут попасть в Госдуму. Все главные партии останутся в парламенте, предположил директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов в беседе с НСН.



В Единый день голосования 12-14 сентября 2025 года по всей стране прошли местные выборы. Россияне выбирали глав 21 региона и депутатов 11 законодательных собраний. Также в 25 субъектах проголосовали за глав административных центров. Доминирующее положение сохранила «Единая Россия», а ее кандидаты получили от 60 до 87% поддержки электората. Эти цифры не удивили политолога.