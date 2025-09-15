Яблоку негде упасть: Политолог назвал партии, которые не пройдут в Госдуму
В Госдуме будут все известные партии, новых серьезных политических сил на выборах в следующем году ожидать не стоит, заявил НСН Дмитрий Орлов.
Для проведения избирательной кампании осталось слишком мало времени, поэтому новые силы не смогут попасть в Госдуму. Все главные партии останутся в парламенте, предположил директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов в беседе с НСН.
В Единый день голосования 12-14 сентября 2025 года по всей стране прошли местные выборы. Россияне выбирали глав 21 региона и депутатов 11 законодательных собраний. Также в 25 субъектах проголосовали за глав административных центров. Доминирующее положение сохранила «Единая Россия», а ее кандидаты получили от 60 до 87% поддержки электората. Эти цифры не удивили политолога.
«Конечно, “Единая Россия” упрочила свое доминирование, но из этого совершенно не следует, что остальные партии исчезли. Оппозиционные партии не до конца разыграли социальную повестку, хотя могли использовать это. В некоторых регионах бюджеты оппозиции на избирательную кампанию были выше, чем у “Единой России”. В следующем году пять партий останутся в Госдуме. За второе место будут бороться КПРФ и ЛДПР, причем довольно ожесточенно», — подчеркнул он.
Эксперт добавил, почему в Госдуме не появится новая сила.
«Мне кажется маловероятным, что какая-либо новая партия пройдет в Госдуму, прежде всего, из-за времени, которое осталось до выборов. Партийный проект в России — это большое дело. Необходимо создать региональные отделения, получить регистрацию, откликнуться на общественный запрос, иметь ярких лидеров. Это просто невозможно за оставшийся срок. Те партии, которые не представлены в парламенте, но довольно известны, например “Яблоко”, “Пенсионеры за справедливость”, “Коммунисты России”, тоже не получат мандаты. Это игроки третьего эшелона, но не более того», — указал он.
Выборы в Государственную думу Российской Федерации нового созыва пройдут в Единый день голосования 18—20 сентября 2026 года. Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов объяснил НСН, почему шансы на улучшение результатов есть у всех парламентских партий.
Яблоку негде упасть: Политолог назвал партии, которые не пройдут в Госдуму
