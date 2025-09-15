В Госдуме сочли маловероятным полный запрет ЕС на въезд россиян

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в беседе с «Газетой.Ru», что Евросоюз вряд ли введет полный запрет на въезд российских туристов.

По его словам, в объединении сохраняются страны, заинтересованные в притоке россиян, и они будут против подобной меры.