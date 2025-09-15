В Госдуме сочли маловероятным полный запрет ЕС на въезд россиян

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в беседе с «Газетой.Ru», что Евросоюз вряд ли введет полный запрет на въезд российских туристов.

По его словам, в объединении сохраняются страны, заинтересованные в притоке россиян, и они будут против подобной меры.

Захарова пообещала адекватный ответ России на новые санкции Евросоюза

Чепа подчеркнул, что отдельные государства ЕС могут ужесточить правила, однако протолкнуть единый запрет Брюсселю будет сложно. Депутат также предупредил, что любые ограничения на въезд россиян вызовут зеркальный ответ Москвы.

Ранее портал Euractiv сообщил, что Евросоюз обсуждает возможность включения ограничений на выдачу туристических виз в 19-й пакет антироссийских санкций, а также готовит новую стратегию по оформлению шенгенских виз для граждан России, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:РоссиянеТуризмЕвросоюзШенген

