СМИ: Норвегия создала военный лагерь для украинцев в Польше

На юго-востоке Польши открыт тренировочный лагерь «Йомсборг», где украинских военных обучают норвежские инструкторы. Об этом сообщила телерадиокомпания NRK.

По данным СМИ, объект стал одним из крупнейших лагерей, когда-либо созданных Норвегией за границей. В его основе — принцип «обучение в бою», позволяющий максимально приблизить подготовку к условиям фронта. Инструкторы также уделяют внимание работе со стрессом.

Лагерь стал частью операции «Легион», в которую, помимо Норвегии, вошли все скандинавские и прибалтийские государства, а также Польша. Программа предусматривает не только подготовку военных, но и поставки вооружений и снаряжения Украине.

Строительство «Йомсборга» началось летом, однако тренировки уже стартовали. По завершении работ вместимость лагеря увеличится на несколько сотен человек, передает «Радиоточка НСН».

Фото: telegram.org
