В Екатеринбурге задержали второго сбежавшего из СИЗО-1 заключенного
Правоохранительные органы задержали Ивана Корюкова — второго осужденного, совершившего побег из СИЗО-1 в Екатеринбурге 1 сентября. Его поиск велся более двух недель, сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.
В свердловском управлении ФСИН уточнили, что вечером 15 сентября Корюков был обнаружен в одном из районов города в ходе проверки оперативной информации.
При попытке скрыться он был задержан сотрудниками ФСИН совместно с ФСБ и МВД при поддержке спецназа «Россы».
8 сентября силовики задержали первого беглеца — Александра Черепанова, который сопротивления не оказал. Оба участника побега из изолятора взяты под стражу, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Екатеринбурге задержали второго сбежавшего из СИЗО-1 заключенного
- Венгрия и «Росатом» договорились ускорить проект АЭС «Пакш-2»
- В Москве начался заочный процесс по делу о мошенничестве на сотни миллионов
- СМИ: Франция готовит новое поколение баллистических ракет М51
- В авиаотрасли призвали ужесточить правила сдачи экзамена для частных пилотов
- Восемь человек пострадали в Белгородской области из-за атаки беспилотника
- Путин заявил о яркой тенденции к снижению инфляции в РФ
- В Госдуме объяснили отсутствие автоматических штрафов для водителей без ОСАГО
- Айвар: При доверенности любой человек может выступить в суде адвокатом
- Путин потребовал бороться с уклонением от уплаты налогов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru