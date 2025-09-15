В Екатеринбурге задержали второго сбежавшего из СИЗО-1 заключенного

Правоохранительные органы задержали Ивана Корюкова — второго осужденного, совершившего побег из СИЗО-1 в Екатеринбурге 1 сентября. Его поиск велся более двух недель, сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

В свердловском управлении ФСИН уточнили, что вечером 15 сентября Корюков был обнаружен в одном из районов города в ходе проверки оперативной информации.