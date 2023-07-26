В Вашингтоне боятся, что участие Рида в боях на Украине навредит диалогу с Москвой

В частности речь идет о возвращении в США Эвана Гершковича и Пола Уилана. Как заявил представитель американской администрации, речь идет о поступке, который Рида совершил по своему желанию. В Вашингтоне обеспокоены возможностью возникновения проблем в диалоге с российскими властями.

Как сообщалось ранее, официальные лица в США разочаровались ранением Рида на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

