В Дании россиянина приговорили к шести годам тюрьмы и бессрочному выдворению
Суд в Дании вынес приговор 38-летнему россиянину Сергею Иконникову, проходившему по делу об эвакуации аэропорта Биллунн, сообщает телерадиокомпания DR.
Он признан виновным в производстве 1,2 килограмма взрывчатки, подрыве банкомата у входа в парк развлечений «Леголенд», транспортировке взрывчатки и действиях, повлекших закрытие аэропорта.
С обвиняемого сняли наиболее тяжкий пункт обвинения, однако по совокупности нарушений он приговорен к шести годам лишения свободы. После отбытия наказания Иконников будет выдворен из Дании с бессрочным запретом на возвращение.
В ходе процесса россиянин признал вину и извинился перед судом, заявив, что раскаивается в содеянном. По данным DR, он принял решение суда, передает «Радиоточка НСН».
