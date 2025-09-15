В Дании россиянина приговорили к шести годам тюрьмы и бессрочному выдворению

С обвиняемого сняли наиболее тяжкий пункт обвинения, однако по совокупности нарушений он приговорен к шести годам лишения свободы. После отбытия наказания Иконников будет выдворен из Дании с бессрочным запретом на возвращение.

В ходе процесса россиянин признал вину и извинился перед судом, заявив, что раскаивается в содеянном. По данным DR, он принял решение суда, передает «Радиоточка НСН».

