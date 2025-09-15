Украина заложила в бюджет 2026 года рекордные расходы на оборону
Кабинет министров Украины одобрил проект государственного бюджета на 2026 год с приоритетом финансирования оборонной сферы.
По словам премьер-министра Юлии Свириденко, на сектор безопасности планируется направить около 2,8 триллиона гривен (68 миллиардов долларов США). Эта сумма составляет 27,2% валового внутреннего продукта и на 168,6 миллиарда гривен (4 миллиарда долларов США) больше, чем в 2025 году.
Общие расходы бюджета намечены на уровне 4,8 триллиона гривен (116 миллиардов долларов США), что на 415 миллиардов гривен (около 10 миллиардов долларов США) превышает показатель 2025 года. Доходы прогнозируются в объеме 2,826 триллиона гривен (68,6 миллиарда долларов США).
Для покрытия дефицита потребуется внешнее финансирование в размере 2,079 триллиона гривен (около 50 миллиардов долларов США). По словам Свириденко, все поступления и заимствования правительство намерено направить на укрепление сил обороны и обеспечение социальной устойчивости страны, передает «Радиоточка НСН».
