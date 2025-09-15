Депутат Колунов объяснил свой призыв запретить иностранную музыку в спорте
Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил НСН, что недопустимо продвигать зарубежную музыку в период импортозамещения.
Депутат Госдумы Сергей Колунов в беседе с НСН объяснил, что запретить иностранную музыку на спортивных мероприятиях необходимо для воспитания подрастающего поколения.
Ранее Колунов заявил о необходимости сократить или полностью запретить зарубежную музыку на спортивных мероприятиях в РФ. Он отметил, что постоянно слышит на внутрироссийских футбольных матчах вставки именно иностранной музыки между розыгрышами мяча, но не считает правильным «пиарить» иностранных артистов, передает РИА Новости. После этого на депутата с критикой обрушились его коллеги. Колунов объяснил свою точку зрения.
«Я неоднократно подчеркивал в своих выступлениях, что на сегодняшний день у нас одна из задач – импортозамещение. Мы должны и мы стремимся развивать и поддерживать свое, российское во всех направлениях, в том числе, в музыке. В инициативе я говорю не о конкретных исполнителях и не о конкретных песнях, а о российской музыке в целом. У нас море талантливых певцов и певиц, море хорошей музыки. И массовые спортивные мероприятия, куда приходят тысячи, десятки тысяч зрителей – хорошая возможность для того, чтобы повысить узнаваемость российской музыки. Этим можно и нужно пользоваться! Наши дети, подростки, посещающие хоккей, волейбол, другие виды спорта, будут слышать наше! Впитывать наше. А не то, что написано за рубежом, и в большинстве своем теми, кто отвернулся от России в 2022 году. Здесь речь еще и о патриотическом воспитании идет», - пояснил он.
Запрещать иностранную музыку на спортивных мероприятиях нельзя, так как искусство интернационально, заявил НСН бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев.
