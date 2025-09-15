В Москве начался заочный процесс по делу о мошенничестве на сотни миллионов
Замоскворецкий суд Москвы приступил к рассмотрению заочного дела против бывшего гендиректора группы «Атомпромресурсы» Андрея Черкасенко, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости ссылкой на материалы суда.
Подготовительное заседание уже состоялось, очередное слушание назначено на 17 сентября.
Вместе с Черкасенко по делу проходит предприниматель Артем Оржевский. Оба фигуранта скрылись от следствия и заочно арестованы.
Им инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сто баллов и миллион зрителей: Как сериал «Олдскул» показал самый заметный старт
- СМИ: Норвегия создала военный лагерь для украинцев в Польше
- Депутат Колунов объяснил свой призыв запретить иностранную музыку в спорте
- В Екатеринбурге задержали второго сбежавшего из СИЗО-1 заключенного
- Венгрия и «Росатом» договорились ускорить проект АЭС «Пакш-2»
- В Москве начался заочный процесс по делу о мошенничестве на сотни миллионов
- СМИ: Франция готовит новое поколение баллистических ракет М51
- В авиаотрасли призвали ужесточить правила сдачи экзамена для частных пилотов
- Восемь человек пострадали в Белгородской области из-за атаки беспилотника
- Путин заявил о яркой тенденции к снижению инфляции в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru