В Москве начался заочный процесс по делу о мошенничестве на сотни миллионов

Замоскворецкий суд Москвы приступил к рассмотрению заочного дела против бывшего гендиректора группы «Атомпромресурсы» Андрея Черкасенко, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости ссылкой на материалы суда.

Подготовительное заседание уже состоялось, очередное слушание назначено на 17 сентября.

В Москве возобновили расследование дела о хищении 12 квартир МО

Вместе с Черкасенко по делу проходит предприниматель Артем Оржевский. Оба фигуранта скрылись от следствия и заочно арестованы.

Им инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:МоскваСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры