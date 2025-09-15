Венгрия и «Росатом» договорились ускорить проект АЭС «Пакш-2»
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев на полях генеральной конференции МАГАТЭ обсудили строительство АЭС «Пакш-2» и договорились ускорить инвестиции в проект, сообщает агентство MTI.
Переговоры прошли на фоне решения Суда ЕС, который отменил разрешение Еврокомиссии на государственное финансирование строительства двух новых реакторов. Будапешт при этом настаивает, что вердикт не свидетельствует о нарушениях со стороны Венгрии, а график реализации проекта останется прежним.
Еврокомиссия одобрила господдержку для АЭС еще в 2017 году, однако Австрия оспорила решение, заявив о нарушении правил закупок ЕС. Несмотря на это, в августе Лихачев подтвердил планы начать возведение первого блока в ноябре 2025 года.
АЭС «Пакш» обеспечивает почти половину потребностей Венгрии в электроэнергии. После запуска двух дополнительных блоков этот показатель, как ожидается, удвоится, что власти называют ключевым условием для энергетической безопасности, передает «Радиоточка НСН».
