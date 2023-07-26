СМИ: официальные лица в США разочаровались ранением Рида на Украине
Американский Госдепартамент знает о ранении в боях на Украине вернувшегося в Соединенные Штаты после отбывания наказания в России Тревора Рида, сообщает The Messenger.
По данным издания, американец получил осколочное ранение около двух недель назад, наступив на мину. Он проходил лечение в Киеве и просил перевода на американский военный объект в ФРГ или Польше.
Отмечается, что официальные лица США выразили разочарование по поводу Рида, отчасти из-за регулярных предупреждений Госдепа американским гражданам против поездок на Украину.
В Пентагоне выразили недовольство «приключениями» американца. В оборонном ведомстве отметили, что для его освобождения потребовались большие усилия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru