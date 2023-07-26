СМИ: официальные лица в США разочаровались ранением Рида на Украине

По данным издания, американец получил осколочное ранение около двух недель назад, наступив на мину. Он проходил лечение в Киеве и просил перевода на американский военный объект в ФРГ или Польше.

Отмечается, что официальные лица США выразили разочарование по поводу Рида, отчасти из-за регулярных предупреждений Госдепа американским гражданам против поездок на Украину.

В Пентагоне выразили недовольство «приключениями» американца. В оборонном ведомстве отметили, что для его освобождения потребовались большие усилия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

