Путин заявил о провале попыток контрнаступления ВСУ

Президент России Владимир Путин заявил о провале попыток контрнаступления ВСУ.

Путин: украинское наступление началось

По словам российского лидера, украинская армия имеет наступательный потенциал.

Глава России также сообщил, что на сегодняшний день не хватает современных вооружений, однако ОПК стремительно развивается. Все поставленные задачи будут выполнены, заверил Путин.

Ранее российский президент отметил значительные потери ВСУ. По его словам, потери превышают «классический показатель», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Карпухин
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