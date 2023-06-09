«Если где-то не добьем»: В Госдуме указали на новые перспективы спецоперации

Цели спецоперации на Украине не нуждаются в корректировке, однако возможен «более сложный конфликт», если они не будут выполнены до конца, заявил в интервью НСН член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее предположил, что цели СВО «будут так или иначе скорректированы» из-за того, что ситуация ежедневно меняется. Он отметил в интервью телеканалу «Крым 24», что в этом не сомневается.