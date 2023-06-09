«Если где-то не добьем»: В Госдуме указали на новые перспективы спецоперации

Россия способна создать «наступательный кулак» в ответ на контрнаступление Украины и достичь целей СВО, сказал в эфире НСН Андрей Гурулев.

Цели спецоперации на Украине не нуждаются в корректировке, однако возможен «более сложный конфликт», если они не будут выполнены до конца, заявил в интервью НСН член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее предположил, что цели СВО «будут так или иначе скорректированы» из-за того, что ситуация ежедневно меняется. Он отметил в интервью телеканалу «Крым 24», что в этом не сомневается.

Аксенов заявил, что цели спецоперации будут скорректированы
«Цели специальной военной операции были озвучены, это полные демилитаризация и денацификация всей территории Украины. Не вижу смысла их корректировать, если где-то не добьём, то у нас чуть позже будет новый конфликт, ещё более сложный», - сказал Гурулев.

По его словам, в ответ на возможное контрнаступление Украины, Россия сформирует «наступательный кулак» и добьется целей спецоперации.

Медведев допустил продвижение российских войск до Киева и Львова
«У нас получится достичь целей спецоперации. Противник будет подавлен в своём контранступлении, будет ослаблен, после этого нам надо прекратить сидеть на месте, проводить рассекающие и охватывающие удары, блокируя и уничтожая группировки противника, освобождая участки и территории в масштабах региона. Мы в состоянии это делать, ОПК в состоянии обеспечить наш наступательный кулак, мы научились воевать, полностью перешли на высокоточные виды оружия, они у нас есть», - заключил собеседник НСН.

В начале июня, после атаки Москвы украинскими беспилотниками зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости уничтожить «осиное гнездо», призвав «истребить» киевский режим, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, в случае необходимости, Россия дойдет и до Киева, и до Львова, чтобы «истребить эту заразу».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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