«Смерти подобно!»: Рогов заявил об отказе военных ВСУ идти в наступление
Наступление ВСУ на Запорожском направлении продолжается, после больших потерь Киев бросает в бой новые подразделения, отметил в эфире НСН Владимир Рогов.
Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали отказываться выполнять приказы командования идти в наступление, заявил член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью НСН. По его словам, украинские военные понимают, что бой с ВС РФ для них закончится смертью.
Накануне, к ночи 9 июня, Владимир Рогов сообщил, что активные боевые действия возобновились на участке между Ореховом и Токмаком. По его словам, российские подразделения удерживают позиции. В разговоре НСН Рогов уточнил, что ВСУ еще не задействовали свои главные резервы.
«Обстановка нормальная, контролируемая. Наступление продолжается. Уже сложно понять, как делить наступление и где какая волна идет. Понеся большие потери, враг кидает новые подразделения. По перехватам приходит информация, что начинаются попытки отказа от выполнения приказов идти в наступление. ВСУ прекрасно понимают, что это смерти подобно. Надо понимать одно: главные резервы противника еще не задействованы. Они пока действуют не то чтобы малыми силами, но не основными. То, что было потеряно вчера, нами было отбито. Враг откинут на исходные позиции, возможно, где-то остались спорные моменты в серой зоне», - сказал Рогов.
Он также рассказал об обстановке в районе Энергодара и Запорожской АЭС. По словам Рогова, ситуация контролируемая, никаких угроз регламентным работам АЭС на сегодняшний день нет.
«Что касается Энергодара, то все нормально, атомная станция работает. У нас был визит первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Он лично убедился, все проверил, пообщался с коллективом. Ситуация контролируемая, воды достаточно. Пруд-охладитель в нормальном состоянии. Никаких угроз регламентным работам и эксплуатации АЭС на сегодняшний день нет», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее, 8 июня, Владимир Рогов сообщил, что ВСУ перешли в масштабное контрнаступление. Днем того же дня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинская армия численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняла безуспешную попытку прорвать российскую оборону на Запорожском направлении. По данным Минобороны, за два часа боев она потеряла до 350 солдат и 30 танков, сообщает «Радиоточка НСН».
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