«Смерти подобно!»: Рогов заявил об отказе военных ВСУ идти в наступление

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали отказываться выполнять приказы командования идти в наступление, заявил член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью НСН. По его словам, украинские военные понимают, что бой с ВС РФ для них закончится смертью.

Накануне, к ночи 9 июня, Владимир Рогов сообщил, что активные боевые действия возобновились на участке между Ореховом и Токмаком. По его словам, российские подразделения удерживают позиции. В разговоре НСН Рогов уточнил, что ВСУ еще не задействовали свои главные резервы.

«Обстановка нормальная, контролируемая. Наступление продолжается. Уже сложно понять, как делить наступление и где какая волна идет. Понеся большие потери, враг кидает новые подразделения. По перехватам приходит информация, что начинаются попытки отказа от выполнения приказов идти в наступление. ВСУ прекрасно понимают, что это смерти подобно. Надо понимать одно: главные резервы противника еще не задействованы. Они пока действуют не то чтобы малыми силами, но не основными. То, что было потеряно вчера, нами было отбито. Враг откинут на исходные позиции, возможно, где-то остались спорные моменты в серой зоне», - сказал Рогов.