Адвокат: Долина не сможет подписать акт о передаче недвижимости до 20 января
Народная артистка России, певица Лариса Долина уехала из страны и не сможет подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках до 20 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката покупательницы жилья знаменитости Полины Лурье Светлану Свириденко.
Юрист уточнила, что Долина вернется в Россию лишь 20 января. До этого адвокат певицы рассказала, что именно поэтому знаменитость не смогла явиться на встречу с Лурье 9 января для передачи ключей.
Ранее Светлана Свириденко объявила о готовности Полины Лурье привлечь приставов для выселения Ларисы Долиной из квартиры в центре Москвы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
