Адвокат: Долина не сможет подписать акт о передаче недвижимости до 20 января

Юрист уточнила, что Долина вернется в Россию лишь 20 января. До этого адвокат певицы рассказала, что именно поэтому знаменитость не смогла явиться на встречу с Лурье 9 января для передачи ключей.

Ранее Светлана Свириденко объявила о готовности Полины Лурье привлечь приставов для выселения Ларисы Долиной из квартиры в центре Москвы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».