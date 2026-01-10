Адвокат: Долина не сможет подписать акт о передаче недвижимости до 20 января

Народная артистка России, певица Лариса Долина уехала из страны и не сможет подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках до 20 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката покупательницы жилья знаменитости Полины Лурье Светлану Свириденко.

Долина нарушила процедуру передачи квартиры и не отдала Лурье ключи

Юрист уточнила, что Долина вернется в Россию лишь 20 января. До этого адвокат певицы рассказала, что именно поэтому знаменитость не смогла явиться на встречу с Лурье 9 января для передачи ключей.

Ранее Светлана Свириденко объявила о готовности Полины Лурье привлечь приставов для выселения Ларисы Долиной из квартиры в центре Москвы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

