СМИ: В Иране после стрельбы по протестующим погибли свыше 200 человек
В Иране в результате стрельбы по протестующим в центре Тегерана погибли минимум 217 человек, сообщает американское издание «Time».
Уточняется, что они скончались в шести больницах иранской столицы.
В материале указано, что, если информация о количестве жертв подтвердится, это станет сигналом к ожидаемым репрессиям на фоне тотального отключения интернета и телефонной связи в стране. После начала протестов в Иране президент США Дональд Трамп пообещал «прийти на помощь» протестующим, если их, по его словам, будут «жестоко убивать».
Ранее миссия Ирана в ООН обвинила США в провоцировании беспорядков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
