Трамп заявил о готовности США «вести себя отвратительно» с врагами

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы прибегать к жестким мерам в отношении своих врагов, если те не изменят свое поведение. Выступая на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии, он подчеркнул, что Вашингтон, однако, предпочел бы добиться изменений дипломатическими средствами.

По словам Трампа, США стремятся «изменить» своих врагов и рассчитывают, что те скорректируют свою линию без применения давления. Он отметил, что это является «вежливым» вариантом взаимодействия.

СМИ: Спецпосланник Трампа ускорил работу над планом по урегулированию конфликта

Однако в случае отказа врагов сделать уступки Соединенные Штаты готовы «вести себя отвратительно». Президент подчеркнул, что страна располагает всеми необходимыми инструментами для жестких действий.

Трамп добавил, что надеется избежать подобных сценариев, но Вашингтон не исключает применения суровых мер в отношении тех, кого считает врагами, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

