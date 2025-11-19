Трамп заявил о готовности США «вести себя отвратительно» с врагами

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы прибегать к жестким мерам в отношении своих врагов, если те не изменят свое поведение. Выступая на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии, он подчеркнул, что Вашингтон, однако, предпочел бы добиться изменений дипломатическими средствами.

По словам Трампа, США стремятся «изменить» своих врагов и рассчитывают, что те скорректируют свою линию без применения давления. Он отметил, что это является «вежливым» вариантом взаимодействия.