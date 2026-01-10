На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,8
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом говорится в Telegram-канале Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
Известно, что подземные толчки были зафиксированы в 10:57 по Москве (в 19:57 по местному времени), а их эпицентр был расположен в 178 км от Петропавловска-Камчатского. Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 25,8 км.
В ГУ МЧС России по Камчатскому краю рассказали, что за прошедшие сутки в регионе зафиксированы четыре не ощущаемых в населенных пунктах афтершока.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Сахалинской области произошло землетрясение магнитудой 5.
