На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,8

Известно, что подземные толчки были зафиксированы в 10:57 по Москве (в 19:57 по местному времени), а их эпицентр был расположен в 178 км от Петропавловска-Камчатского. Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 25,8 км.

В ГУ МЧС России по Камчатскому краю рассказали, что за прошедшие сутки в регионе зафиксированы четыре не ощущаемых в населенных пунктах афтершока.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Сахалинской области произошло землетрясение магнитудой 5.