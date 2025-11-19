Песков: У Москвы нет новых данных по планам украинского урегулирования

По словам Пескова, Кремль внимательно отслеживает публикации в зарубежных медиа, однако добавить к ним ему нечего.

Он отметил, что сообщения СМИ на данный момент являются единственным источником циркулирующих деталей, и подтвердил, что каких-либо официальных новаций по этой теме нет, передает «Радиоточка НСН».

