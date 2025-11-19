Песков: У Москвы нет новых данных по планам украинского урегулирования

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы по-прежнему нет новой информации относительно обсуждаемого в СМИ плана по украинскому урегулированию.

Отвечая на вопросы журналистов, он подчеркнул, что позиция России остается неизменной со времени контактов в Анкоридже.

В Кремле заявили о готовности Москвы к переговорам по Украине

По словам Пескова, Кремль внимательно отслеживает публикации в зарубежных медиа, однако добавить к ним ему нечего.

Он отметил, что сообщения СМИ на данный момент являются единственным источником циркулирующих деталей, и подтвердил, что каких-либо официальных новаций по этой теме нет, передает «Радиоточка НСН».

