Песков: У Москвы нет новых данных по планам украинского урегулирования
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы по-прежнему нет новой информации относительно обсуждаемого в СМИ плана по украинскому урегулированию.
Отвечая на вопросы журналистов, он подчеркнул, что позиция России остается неизменной со времени контактов в Анкоридже.
По словам Пескова, Кремль внимательно отслеживает публикации в зарубежных медиа, однако добавить к ним ему нечего.
Он отметил, что сообщения СМИ на данный момент являются единственным источником циркулирующих деталей, и подтвердил, что каких-либо официальных новаций по этой теме нет, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил о готовности США «вести себя отвратительно» с врагами
- Песков: У Москвы нет новых данных по планам украинского урегулирования
- «Революция и золотые трубы»: Чем запомнилась XI премия «Все Цвета Джаза»
- Мерц вновь потребовал от Украины жесткой борьбы с коррупцией
- «Импровизировать по жизни»: Мерабова назвал сюрпризом триумф на премии «Все Цвета Джаза»
- Россия откроет посольство в Того в 2026 году
- В ГД предупредили о росте цен на такси из-за жестких требований по локализации
- Народный артист Жилин назвал «Все Цвета Джаза» главной музыкальной премией в стране
- Булыкин поддержал возвращение пива на стадионы
- «Высокая планка!»: Даниэль Адиянц о победе на премии «Все Цвета Джаза»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru