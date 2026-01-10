МО: За сутки ПВО сбили управляемую ракету «Нептун» и 70 дронов ВСУ
10 января 202612:47
За минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили одну управляемую ракету большой дальности модели «Нептун» и 70 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
До этого в ведомстве рассказали, что ночью 10 января ПВО ликвидировали 59 украинских дронов над несколькими регионами РФ.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили объекты энергоинфраструктуры, которые обеспечивали работу ВПК Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
