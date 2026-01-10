МО: За сутки ПВО сбили управляемую ракету «Нептун» и 70 дронов ВСУ

За минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили одну управляемую ракету большой дальности модели «Нептун» и 70 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Россия ударила «Орешником» по Украине в ответ на атаку резиденции Путина

До этого в ведомстве рассказали, что ночью 10 января ПВО ликвидировали 59 украинских дронов над несколькими регионами РФ.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили объекты энергоинфраструктуры, которые обеспечивали работу ВПК Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:Минобороны РФПВОВСУБеспилотникиРакета

Горячие новости

Все новости

партнеры