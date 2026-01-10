МО: ВС РФ поразили энергетические объекты Украины

В ведомстве уточнили, что удар был нанесен оперативно-тактической авиацией и ударными беспилотниками. Кроме того, отмечается, что поражение украинским объектам нанесли ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России.

Известно, что им также удалось поразить хранилища горючего, пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные взяли под контроль Зеленое в Запорожской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».