Последний звоночек: Американские СМИ нанесли удар по «токсичному» Зеленскому
Глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в эфире НСН, что Зеленский приехал в США с нулевыми результатами контрнаступления.
Запад дает понять украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что он стал токсичным и невыгодным, что его легко можно заменить кем-то другим, заявил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью НСН.
Накануне украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в США для участия в сессии Генассамблеи ООН. Рогов напомнил, что Зеленский продолжает просить у западных партнеров денег, при этом за 115 дней контрнаступления не показал никаких результатов.
«Визит Зеленского должен был проходить на фоне каких-то результатов контрнаступления. А оказалось, что спустя 115 дней контрнаступления никаких успехов нет. Со стороны Зеленского звучит одна фраза: «Дайте еще денег». Для Запада Зеленский стал токсичен, невыгоден, слишком дорого обходится, на его место можно поставить другого», - отметил он.
Рогов заметил, что именно в день визита Зеленского американские СМИ выпустили расследование по Константиновке.
«Достаточно посмотреть на публикации, которые вышли к визиту Зеленского. Аналитики из New York Times, например, пришли к выводу, что на рынок в Константиновке упала ракета, выпущенная из украинского комплекса ПВО «Бук». Тогда погибли десятки людей, в тот день Зеленский обвинил в атаке Россию. Такое громкое расследование вышло именно в день визита Зеленского. Для Зеленского это последний звоночек», - заключил собеседник НСН.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов говорил, что село Работино в Запорожской области превращается для ВСУ во «второй Артемовск» (украинское название Бахмут), отмечает «Радиоточка НСН».
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