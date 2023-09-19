Последний звоночек: Американские СМИ нанесли удар по «токсичному» Зеленскому

«Визит Зеленского должен был проходить на фоне каких-то результатов контрнаступления. А оказалось, что спустя 115 дней контрнаступления никаких успехов нет. Со стороны Зеленского звучит одна фраза: «Дайте еще денег». Для Запада Зеленский стал токсичен, невыгоден, слишком дорого обходится, на его место можно поставить другого», - отметил он.

Рогов заметил, что именно в день визита Зеленского американские СМИ выпустили расследование по Константиновке.

«Достаточно посмотреть на публикации, которые вышли к визиту Зеленского. Аналитики из New York Times, например, пришли к выводу, что на рынок в Константиновке упала ракета, выпущенная из украинского комплекса ПВО «Бук». Тогда погибли десятки людей, в тот день Зеленский обвинил в атаке Россию. Такое громкое расследование вышло именно в день визита Зеленского. Для Зеленского это последний звоночек», - заключил собеседник НСН.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов говорил, что село Работино в Запорожской области превращается для ВСУ во «второй Артемовск» (украинское название Бахмут), отмечает «Радиоточка НСН».

