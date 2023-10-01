Вдохновенное вранье. В РФ напомнили Сунаку об участии военных Британии в подготовке ВСУ

При этом Сунак счел возможным обучение украинских военных. Однако в настоящее время этот вопрос не стоит на повестке дня, уточнил премьер-министр.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц только посмеялся над ситуацией.

«Да все мы правильно поняли», – написал он в своем Telegram-канале 1 октября.

Военкор напомнил, что на Украину направлялись инструкторы из специальной авиадесантной службы (SAS) для диверсионной и контрдиверсионной подготовки военнослужащих службы спецопераций (ССО) ВСУ и формирования «территориального сопротивления». Совместно с Лондоном Киев внедрил программу подготовки морской пехоты и корабельной авиации ВСУ, в том числе - поиск диверсионно-разведывательных групп «условного противника».