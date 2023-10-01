Вдохновенное вранье. В РФ напомнили Сунаку об участии военных Британии в подготовке ВСУ
Пока премьер Британии исправляет «ошибку» министра обороны и обещает отправку военных на Украину когда-нибудь после конфликта с Россией, в РФ опровергли очередную ложь Лондона.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон не будет отправлять своих военных для участия в конфликте на Украине. Слова главы правительства приводит телеканал Sky News.
При этом Сунак счел возможным обучение украинских военных. Однако в настоящее время этот вопрос не стоит на повестке дня, уточнил премьер-министр.
Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц только посмеялся над ситуацией.
«Да все мы правильно поняли», – написал он в своем Telegram-канале 1 октября.
Военкор напомнил, что на Украину направлялись инструкторы из специальной авиадесантной службы (SAS) для диверсионной и контрдиверсионной подготовки военнослужащих службы спецопераций (ССО) ВСУ и формирования «территориального сопротивления». Совместно с Лондоном Киев внедрил программу подготовки морской пехоты и корабельной авиации ВСУ, в том числе - поиск диверсионно-разведывательных групп «условного противника».
Коц привел несколько фактов участия британских инструкторов в обучении украинских военных. Например, на базе военно-дипломатической академии для сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины были открыты курсы разведывательной службы Великобритании MI-6. Подготовку диверсионных групп для действий на территории Крыма и в акватории Черного и Азовского морей британцы вели на базе 73 морского центра спецопераций ССО ВСУ в Очакове. А в Одессе, на базе школы военных водолазов (входит в состав 198 учебного центра ВМС Украины, в/ч АЗ 163, г. Николаев) при участии британцев готовили специалистов по курсу «водолаз специального назначения».
Александр Коц предположил, что Британия собирается участвовать в операциях Украины против России на Черном море.
«Возвращение английского спецназа говорит о том, что Лондон будет напрямую участвовать в планировании операций на Черном море и в Крыму. И будет контролировать их проведение непосредственно с земли. Ну что ж. И для нас столкновение в Черном море с Великобританией - не впервые», – отметил Александр Коц.
Министр обороны Великобритании Грант Шэппс ранее заявил, что Лондон допускает отправку военнослужащих на Украину для обучения бойцов ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
После этого заявления Шэппса зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что Запад активно толкает «нас к третьей мировой», и пригрозил уничтожать британских военных на Украине.
«Один новоиспеченный кретин – министр обороны Британии – решил перенести английские курсы подготовки украинских солдат на территорию самой Украины. То есть превратить своих инструкторов в легальную цель для наших Вооружённых сил. Прекрасно понимая, что они будут безжалостно уничтожаться. Причём уже не как наёмники, а именно как британские натовские специалисты», – написал он в своем Telegram-канале в воскресенье, 1 октября.
Стоит отметить, что комментарий британского премьера Сунака к высказыванию главы Минобороны страны Шэппса появился после поста Медведева в Telegram.
Ранее руководитель Центра британских исследований Елена Ананьева заявила, что в отношении России Великобритания продолжит курс на ужесточение отношений, который начался уже давно, рассказала эксперт в беседе с «Радиоточкой НСН».
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