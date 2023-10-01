Курс – на ужесточение. Британия продолжит поддерживать Украину против России
Британские власти продолжат поддержку Украины, эта политика останется без изменений, как и курс на разрыв отношений Лондона и Москвы, считают в России.
Лондон изучает, какую роль британский флот способен сыграть в защите коммерческих судов от России в Черном море, сообщил Telegraph министр обороны Великобритании Грант Шаппс. По данным издания, заявление Шаппса означает изменение подхода властей к публичному обсуждению своего участия в конфликте.
Лондон разместит свои войска на Украине, сообщает The Telegraph со ссылкой на министра обороны Великобритании Гранта Шаппса.
По его словам, британские военные планируют заняться обучением украинских бойцов. Кроме того, он выступил с призывом к британским оборонным фирмам открывать новые заводы на Украине.
Это заявление последовало после визита в Киев главы Минобороны Великобритании Гранта Шаппса, где он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и своим коллегой Рустемом Умеровым. Визит состоялся 28 сентября. О нем рассказал в своем Telegram-канале Зеленский.
«Министр пообещал дальнейшую военную поддержку со стороны Великобритании», сообщила пресс-служба британского оборонного ведомства.
Уточняется, что поддержка будет предоставлена «в ближайшие недели и месяцы». Также в ведомстве уточнили, что Великобритания и союзники уже обучили 26,5 тысячи украинских военных.
Британские политики не оставляют Украину без внимания. В начале сентября С Владимиром Зеленским встречался экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Об этом в своем Telegram-канале написал президент Украины. Он также прикрепил фотографию с рукопожатием политиков. Зеленский отметил роль Джонсона в поддержке Украины.
«И сейчас продолжает добавлять Украине международной поддержки», - написал президент Украины.
Стоит отметить, что визит на Украину бывшего премьера Британии произошел после телефонного разговора Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Тот пообещал президенту Украины неизменную поддержку Лондона, сообщает телеканал Sky News.
Отмечается, что в ходе беседы политики обсудили контрнаступление Украины, текущие военные потребности Киева, а также последствия блокады зернового коридора для Украины и всего мира.
Украина потеряла одного из своих ближайших союзников, который курировал «военную реакцию» Великобритании на украинский конфликт. Министр обороны Британии Бен Уоллес подал в отставку после того, как американский президент Джо Байден не поддержал его кандидатуру на пост генсека НАТО. Об этом заявила руководитель Центра британских исследований Елена Ананьева в беседе с «Радиоточкой НСН».
«Это такая пощечина и Британии, и ему лично, когда Байден отказался поддержать его кандидатуру. Уоллес заявил, что вообще уходит из политики...«У Уоллеса разногласий с Сунаком по вопросу украинской помощи не было. Изменений относительно Украины ждать не стоит, политика давно сформирована и последовательно проводится. В отношении России – курс на ужесточение отношений, на разрыв отношений, но такой курс проводится уже давно», - заключила собеседница НСН.
Великобритания предоставит Украине около $244 млн (£192 млн) на закупки ядерного топлива для атомных электростанций. Об этом заявил глава Минэнерго королевства Грант Шэппс в ходе визита в Киев.
Ранее британское министерство обороны подписало три контракта на поставку Украине средств противовоздушной обороны общей стоимостью более 90 млн фунтов стерлингов, напоминает Ura.ru.
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