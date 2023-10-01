Курс – на ужесточение. Британия продолжит поддерживать Украину против России

Лондон разместит свои войска на Украине, сообщает The Telegraph со ссылкой на министра обороны Великобритании Гранта Шаппса.



По его словам, британские военные планируют заняться обучением украинских бойцов. Кроме того, он выступил с призывом к британским оборонным фирмам открывать новые заводы на Украине.

Это заявление последовало после визита в Киев главы Минобороны Великобритании Гранта Шаппса, где он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и своим коллегой Рустемом Умеровым. Визит состоялся 28 сентября. О нем рассказал в своем Telegram-канале Зеленский.