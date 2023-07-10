«Кровавые соревнования»: Модифицированные ВСУ ракеты С-200 назвали неопасными для России

Переоборудованные Украиной ракеты С-200 не представляют серьезной опасности для российской противовоздушной обороны (ПВО), заявил военный журналист, политолог Василий Фатигаров в интервью НСН. Однако нет гарантии в 100%, что она не прилетит по российским объектам, указал он.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что украинские военные в воскресенье, 9 июля, попытались нанести ракетный удар по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях. В ведомстве заявили, что Киев использовал зенитные ракеты С-200, переоборудованные в ударный вариант. Отмечается, что силы ПВО сбили две ракеты С-200, еще две были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. Василий Фатигаров отметил, что у Киева еще достаточно сил для производства различных ракет.

«Там есть талантливые люди, инженеры, производство осталось, нельзя сказать, что мы уничтожили там всю производственную базу. Они их (ракеты С-200 – ред. НСН) дооборудовали до варианта наземного применения. Дальность у них оценивается в 410-415 километров, они могут долетать. Сама по себе ракета, поскольку она переоборудована, имеет соответствующие скоростные характеристики. При этом она не представляет серьезной опасности для нашего ПВО. Однако нет гарантии в 100%, что она не прилетит. Любые боевые действия – это кровавые соревнования», - сказал Фатигаров.