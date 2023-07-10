«Кровавые соревнования»: Модифицированные ВСУ ракеты С-200 назвали неопасными для России
Киев переоборудовал ракеты С-200 до варианта наземного применения, их дальность оценивается в 410-415 километров, отметил в эфире НСН военный журналист Василий Фатигаров.
Переоборудованные Украиной ракеты С-200 не представляют серьезной опасности для российской противовоздушной обороны (ПВО), заявил военный журналист, политолог Василий Фатигаров в интервью НСН. Однако нет гарантии в 100%, что она не прилетит по российским объектам, указал он.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что украинские военные в воскресенье, 9 июля, попытались нанести ракетный удар по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях. В ведомстве заявили, что Киев использовал зенитные ракеты С-200, переоборудованные в ударный вариант. Отмечается, что силы ПВО сбили две ракеты С-200, еще две были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. Василий Фатигаров отметил, что у Киева еще достаточно сил для производства различных ракет.
«Там есть талантливые люди, инженеры, производство осталось, нельзя сказать, что мы уничтожили там всю производственную базу. Они их (ракеты С-200 – ред. НСН) дооборудовали до варианта наземного применения. Дальность у них оценивается в 410-415 километров, они могут долетать. Сама по себе ракета, поскольку она переоборудована, имеет соответствующие скоростные характеристики. При этом она не представляет серьезной опасности для нашего ПВО. Однако нет гарантии в 100%, что она не прилетит. Любые боевые действия – это кровавые соревнования», - сказал Фатигаров.
Он отметил, что скоро США могут поставить Киеву ракеты для HIMARS, дальность которых составляет порядка 550 километров. По словам Фатигарова, конфликт на Украине будет приобретать все более серьезную фазу, пока не закончится.
«В этом конфликте мы будем сталкиваться с более серьезными угрозами и вызовами. Например, поставки дальнобойных ракет для HIMARS, которые американцы озвучили, гораздо более серьезны. Там и 500 и 550 километров может быть полет ракеты. Это демонстрация того, что конфликт обязательно будет приобретать все более серьезную фазу, пока не закончится. Запад, конечно же, поставит все, что сможет поставить. У Запада глобальная цель – превратить Россию в ничто и аккуратненько ее поделить», - резюмировал Фатигаров.
Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что украинские военные пытались атаковать Десногорскую АЭС в Смоленской области и военный аэродром в Калужской области. По данным канала, при этом использовались британские дальнобойные ракеты Storm Shadow.
В ответ на сообщение заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил ударами по Южно-Украинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. По его словам, тут «уже нечего стесняться», сообщает «Радиоточка НСН».
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