«Эмоциональный ком!»: Дипломат не поверил в борьбу России и Израиля за «Би-2»
Нарушения «Би-2» не имели политического контекста, при этом на пустом месте продолжаются «рассуждения о рассуждениях», сказал в эфире НСН Андрей Бакланов.
Депортация музыкантов группы «Би-2» из Таиланда в Израиль, а не в Россию не является дипломатическим поражением Москвы, заявил в интервью НСН заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.
Признанный в России иноагентом солист группы «Би-2» Егор Бортник (Лева Би-2) ранее заявил, что российское консульство якобы «сделало заказ» на музыкантов, чтобы их депортировали в РФ. В МИД РФ назвали ложью все инсинуации в адрес российских дипломатов, отметив, что «спекулятивные публикации слились в один сплошной фейк». При этом некоторые эксперты сочли случившееся «щелчком по носу» российским дипломатам.
«Учитывая, что это люди с российскими паспортами, консульский отдел прозондировал, нужна ли помощь. Насколько я понимаю, они от помощи отказались и обратились к западным дипломатам, рекомендовавшим им израильский вариант, и музыканты выбрали его. Какая-то соревновательность между Россией и Израилем здесь не просматривается. Их нарушение не имеет политического контекста», - сказал Бакланов.
При этом он призвал СМИ перестать «накручивать» ситуацию.
«Сейчас на пустом месте идет энергичное обсуждение. Но я бы посоветовал журналистам смотреть на факты, а не цитировать все новых и новых желающих высказаться. Причем эти люди не знают, как решаются подобные вопросы за границей. Не надо ничего накручивать и додумывать. Комментарии, которые сейчас идут, они немножко отходят от фактов, добавляют свои рассуждения, а потом на эти рассуждения появляются новые комментарии. Получается эмоциональный ком, который политически разрастается», - заключил собеседник НСН.
Музыкантов группы «Би-2» арестовали 24 января после концерта на Пхукете из-за неправильно оформленных документов. Участников группы, имеющих гражданство России, Израиля и Австралии, поместили в иммиграционную тюрьму, а 31 января депортировали в Израиль.
Пока решался вопрос, куда депортируют музыкантов: в Россию или Израиль, депутат Госдумы Андрей Луговой успел назвать их «подонками», пообещав, что при депортации в Россию они будут «играть и петь на ложках и на металлических тарелках, выплясывая чечетку на глазах у сокамерников», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». После такого заявления музыканты благодарят израильские власти за то, что те «спасли им жизнь».
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