«Эмоциональный ком!»: Дипломат не поверил в борьбу России и Израиля за «Би-2»

Депортация музыкантов группы «Би-2» из Таиланда в Израиль, а не в Россию не является дипломатическим поражением Москвы, заявил в интервью НСН заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

Признанный в России иноагентом солист группы «Би-2» Егор Бортник (Лева Би-2) ранее заявил, что российское консульство якобы «сделало заказ» на музыкантов, чтобы их депортировали в РФ. В МИД РФ назвали ложью все инсинуации в адрес российских дипломатов, отметив, что «спекулятивные публикации слились в один сплошной фейк». При этом некоторые эксперты сочли случившееся «щелчком по носу» российским дипломатам.