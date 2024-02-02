СМИ: Верке Сердючке пожизненно запретили въезд в ОАЭ

Украинскому певцу и актеру Андрею Данилко, известному по сценическому образу Верки Сердючки, пожизненно запретили въезжать в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу артиста.

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Исполнитель пояснил, что сначала узнал о запрете из СМИ. Позже он получил официальную бумагу с подтверждением подобного решения.

Причиной послужили обвинения в разжигании межнациональной розни во время концерта в Дубае. По данным украинских СМИ, сам Данилко считает, что решение было принято под влиянием России.

Ранее сообщалось, что российские дипломаты обсуждают с властями ОАЭ отмену концерта группы «Би-2» в Дубае. Поводом послужила антироссийская позиция музыкантов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:ПевецЗапретОАЭ

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