«Я думаю, что Зеленский может свои «хотелки» оставить себе по той простой причине, что Курская область и так будет освобождена от оккупации ВСУ. Это очевидно. Об этом говорят даже все западные аналитики, не говоря уже о четком настрое нашего высшего руководства, командования и армии. Поэтому Зеленский как торгаш, коммерсант, как его назвал правильно Дональд Трамп, пытается торговаться для того, чтобы потом сказать, что он сделал все, что мог, но не получилось. У меня нет сомнений, что в случае проведения референдума на освобожденной части Харьковской области люди захотят жить в России, но никак не под властью Зеленского или ему подобных», - рассказал он.

С ним согласился глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, который подчеркнул, что «хотелки» и «мечты» Зеленского просто не имеют никакого значения, передает РИА Новости.

Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал заявление Владимира Зеленского отчаянной попыткой показаться важным.

«Изначально было ясно, что вторжение в Курскую область задумано Зеленским и его западными кураторами для создания обменного фонда. Эта авантюра стоила украинским войскам десятков тысяч жизней», - сказал он РИА Новости.

А депутат Госдумы от Крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев на предложение Зеленского ответил цитатой из произведения «Двенадцать стульев»: «Торг здесь неуместен».

Со своей стороны, депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал заявление Зеленского о возможном обмене территориями «гласом вопиющего в пустыне».

«Наши земли не подлежат ни обмену, ни раздаче. Видимо Зеленскому очень обидно, что фактически стороной переговоров он не является, а лишь исполнитель чужой воли», - передает его слова РИА Новости.

ТОРГ ТРАМПА

В том же интервью Зеленский уверенно заявил, что Украина может обойтись без поддержки США в вопросах гуманитарной помощи. Считывая подобные «намеки» украинского лидера, Дональд Трамп позднее отказался подтверждать готовность использовать неизрасходованные $4 млрд на военную помощь Украине, заявив, что «будет видно».

Евросоюз готов поддерживать Киев финансами в случае заморозки конфликта, но также готов продолжать поставлять «кредитное» вооружение без поддержки США, заявил НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.

«Всем ясно, что это дурачество, но политическая воля разрешает делать такие необдуманные шаги. Очень большой вопрос, как это будет осуществляться. Это все больше ослабляет конкурентоспособность Европы. Страны, которые попробуют выступить против этого, станут изгоями. Европа может поддерживать Украину денежно, но может и не замораживать конфликт, а поставлять оружие», - сказал он.

Несмотря на ряд вопросов по теме дальнейшего разрешения украинского конфликта, президент США в очередной раз заявил о «значительном прогрессе» по украинскому вопросу. До этого он допустил, что на ближайшей неделе поговорит с Владимиром Зеленским, а его представитель Келлог посетит Украину. Кроме того, Келлог будет обсуждать план урегулирования с европейскими союзниками США, и в течение нескольких недель представит его Трампу.