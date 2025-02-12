«Скрывает катастрофу»: В России высмеяли попытки Зеленского «торговаться» за территории
Владимир Зеленский заявил о готовности уйти из Курской области, если Россия согласится «обменяться» территориями. В МИД РФ предложили украинскому лидеру «участок земли размером около двух метров и без всякого обмена».
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности предложить России обмен территориями, чем вызвал ожидаемое негодование российской стороны. По его словам, Киев готов «уйти из Курской области» взамен на «украинскую» территорию.
«Мы поменяем одну территорию на другую. Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, приоритета нет», - сказал он The Guardian, не называя конкретных территорий.
ОБМЕНА НЕ БУДЕТ
На это ему поспешила ответить официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая рассказала, какая земля на самом деле ждет Зеленского.
«В Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора. Подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении», - написала она в своем Telegram-канале.
Курская область и так будет освобождена российскими военными без всяких попыток Владимира Зеленского обменять ее на подконтрольные России территории, заявил НСН председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Я думаю, что Зеленский может свои «хотелки» оставить себе по той простой причине, что Курская область и так будет освобождена от оккупации ВСУ. Это очевидно. Об этом говорят даже все западные аналитики, не говоря уже о четком настрое нашего высшего руководства, командования и армии. Поэтому Зеленский как торгаш, коммерсант, как его назвал правильно Дональд Трамп, пытается торговаться для того, чтобы потом сказать, что он сделал все, что мог, но не получилось. У меня нет сомнений, что в случае проведения референдума на освобожденной части Харьковской области люди захотят жить в России, но никак не под властью Зеленского или ему подобных», - рассказал он.
С ним согласился глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, который подчеркнул, что «хотелки» и «мечты» Зеленского просто не имеют никакого значения, передает РИА Новости.
Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал заявление Владимира Зеленского отчаянной попыткой показаться важным.
«Изначально было ясно, что вторжение в Курскую область задумано Зеленским и его западными кураторами для создания обменного фонда. Эта авантюра стоила украинским войскам десятков тысяч жизней», - сказал он РИА Новости.
А депутат Госдумы от Крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев на предложение Зеленского ответил цитатой из произведения «Двенадцать стульев»: «Торг здесь неуместен».
Со своей стороны, депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал заявление Зеленского о возможном обмене территориями «гласом вопиющего в пустыне».
«Наши земли не подлежат ни обмену, ни раздаче. Видимо Зеленскому очень обидно, что фактически стороной переговоров он не является, а лишь исполнитель чужой воли», - передает его слова РИА Новости.
ТОРГ ТРАМПА
В том же интервью Зеленский уверенно заявил, что Украина может обойтись без поддержки США в вопросах гуманитарной помощи. Считывая подобные «намеки» украинского лидера, Дональд Трамп позднее отказался подтверждать готовность использовать неизрасходованные $4 млрд на военную помощь Украине, заявив, что «будет видно».
Евросоюз готов поддерживать Киев финансами в случае заморозки конфликта, но также готов продолжать поставлять «кредитное» вооружение без поддержки США, заявил НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
«Всем ясно, что это дурачество, но политическая воля разрешает делать такие необдуманные шаги. Очень большой вопрос, как это будет осуществляться. Это все больше ослабляет конкурентоспособность Европы. Страны, которые попробуют выступить против этого, станут изгоями. Европа может поддерживать Украину денежно, но может и не замораживать конфликт, а поставлять оружие», - сказал он.
Несмотря на ряд вопросов по теме дальнейшего разрешения украинского конфликта, президент США в очередной раз заявил о «значительном прогрессе» по украинскому вопросу. До этого он допустил, что на ближайшей неделе поговорит с Владимиром Зеленским, а его представитель Келлог посетит Украину. Кроме того, Келлог будет обсуждать план урегулирования с европейскими союзниками США, и в течение нескольких недель представит его Трампу.
Если «серьезный разговор» Владимира Путина и Дональда Трампа состоится до лета, то возможна заморозка конфликта на Украине в 2025 году, что будет означать лишь временное перемирие, заявил НСН венгерский журналист Габор Штир. При этом он отметил, что Украина и Европа не будут участвовать в этих переговорах.
«Этот торг, переговоры, которые идут между США и Россией, в них не участвует Украина и Европа. В конце Украина подпишет документ, который будет принят. Европа на этот процесс мало влияет. Америка будет угрожать, говорить, что не делать, будет говорить, что деньги не даст.. Это шанс на то, что Америка и Россия договорятся», - рассказал он.
По его словам, Трампу нужна лишь заморозка конфликта, что будет означать временное перемирие, которое не устроит Москву, поэтому процесс переговоров может затянуться.
ПОДПИШУТ БЕЗ ЗЕЛЕНСКОГО
Главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не будут ориентироваться на лидера Украины Владимира Зеленского при обсуждении завершения конфликта, сообщает CNN.
Требование американских властей о необходимости проведения выборов на Украине, о котором ранее сообщил спецпредставитель США по Украине Кит Келлог, говорит о том, что США планируют использовать Зеленского для подготовки мирного процесса. При этом подписывать саму сделку будет уже новый президент Украины.
Ранее Владимир Путин в очередной раз заявил, что вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности президент Украины Владимир Зеленский не имеет права ничего подписывать.
Россия и США теперь будут вести переговоры без участия Украины, от Киева потребуется лишь техническое согласование договоренностей, а при необходимости власть на Украине просто «переформатируют», заявил НСН экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
«Если переговоры на стадии Россия-США будут успешными, дальше это уже технический вопрос. Украина в этом процессе занимает лишь техническую сторону, переговоры будут вестись без Украины. Если нынешняя власть будет не готова закрепить договоренности, будет переформатирование власти», - подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что суверенитет Украины в настоящий момент практически нулевой, и без финансирования от западных партнеров власти в Киеве могут продержаться не более месяца, передает «Радиоточка НСН».
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