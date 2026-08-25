Депутат назвал чушью «план Зеленского» по урегулированию конфликта

Предложенная Киевом схема урегулирования конфликта вызывает категорическое отторжение у Москвы и свидетельствует об отсутствии стремления к миру. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

«План Зеленского», подразумевает отход ВСУ и ВС РФ от линии боевого соприкосновения. По мнению Слуцкого, подобные инициативы не способны обеспечить устойчивый мир, поскольку не устраняют первопричины противостояния, а реального желания остановить боевые действия нет ни в украинской столице, ни в европейских центрах принятия решений.

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«Это полная чушь! < … > Мы прекрасно видим все обманные маневры!», – отметил депутат.

Слуцкий подчеркнул, что создание любых буферных или экономических зон под внешним управлением на российской территории полностью исключено. Депутат добавил, что идея прекращения огня систематически выдвигается исключительно для того, чтобы дать украинским военным время на пополнение арсеналов и перегруппировку сил.

Ранее Зеленский заявил, что Украина вместе с США и Европой разработала новый план по прекращению боев, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:Российская АрмияВСУСпецоперацияВладимир Зеленский

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