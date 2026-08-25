Депутат назвал чушью «план Зеленского» по урегулированию конфликта

Предложенная Киевом схема урегулирования конфликта вызывает категорическое отторжение у Москвы и свидетельствует об отсутствии стремления к миру. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

«План Зеленского», подразумевает отход ВСУ и ВС РФ от линии боевого соприкосновения. По мнению Слуцкого, подобные инициативы не способны обеспечить устойчивый мир, поскольку не устраняют первопричины противостояния, а реального желания остановить боевые действия нет ни в украинской столице, ни в европейских центрах принятия решений.