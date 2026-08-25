Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Киев постепенно терпит поражение в конфликте с Россией и располагает крайне ограниченным временем для перелома ситуации. Об этом он рассказал 25 августа в интервью Reuters.

По словам экс-министра, страна переживает критический период, который определит ее дальнейшую судьбу. Федоров подчеркнул, что Украина страдает от системных проблем: неспособности внедрять инновации, укоренившейся коррупции, кумовства и отсутствия политической независимости в правительственных институтах.