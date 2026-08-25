Экс-министр обороны Украины Федоров признал, что Киев терпит поражение
Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Киев постепенно терпит поражение в конфликте с Россией и располагает крайне ограниченным временем для перелома ситуации. Об этом он рассказал 25 августа в интервью Reuters.
По словам экс-министра, страна переживает критический период, который определит ее дальнейшую судьбу. Федоров подчеркнул, что Украина страдает от системных проблем: неспособности внедрять инновации, укоренившейся коррупции, кумовства и отсутствия политической независимости в правительственных институтах.
Одной из ключевых проблем бывший глава военного ведомства Украины назвал отсутствие единого подхода к использованию современных технологий.
При этом он отметил потенциал автономных дронов с элементами искусственного интеллекта, недорогих ракет-перехватчиков и собственных баллистических разработок, которые могли бы изменить ход противостояния.
Ранее Федоров заявил, что выборы на Украине можно провести даже в условиях военного конфликта, на что не хочет идти президент Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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