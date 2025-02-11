«Я думаю, что Зеленский может свои «хотелки» оставить себе по той простой причине, что Курская область и так будет освобождена от оккупации ВСУ. Это очевидно. Об этом говорят даже все западные аналитики, не говоря уже о четком настрое нашего высшего руководства, командования и армии. Поэтому Зеленский как торгаш, коммерсант, как его назвал правильно Дональд Трамп, пытается торговаться для того, чтобы потом сказать, что он сделал все, что мог, но не получилось. Я думаю, что его действия связаны именно с этим. Ему надо показывать, что он царь горы, что он удерживает пальму первенства в этом мире, на этом скотном дворе постукраинского пространства. У меня нет сомнений, что в случае проведения референдума на освобожденной части Харьковской области люди захотят жить в России, но никак не под властью Зеленского или ему подобных», - рассказал он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Зеленского, заявила, что неонацистов в Курской области ждет только «земля метр на два», а не обмен, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

