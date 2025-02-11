«Хотелки оставь себе!»: Курская область будет освобождена без «торгов» с Зеленским

Жители освобожденной Харьковской области в случае проведения референдума однозначно захотят жить под руководством России, так что слова Зеленского о возможных обменах землями - лишь его «хотелки», заявил НСН Владимир Рогов.

Курская область и так будет освобождена российскими военными без всяких попыток Владимира Зеленского обменять ее на подконтрольные России территории. Об этом в беседе с НСН заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Зеленский собирается предложить России прямой обмен территориями, об этом он заявил в интервью британской газете The Guardian. По его словам, Россия должна отдать территорию, на которую укажут украинцы, взамен на прекращение боев в Курской области. При этом глава Украины отказался конкретно озвучить, какие земли он бы хотел получить обратно. Рогов отметил, что за этими заявлениями не стоит ничего, кроме желания показать, что Зеленский что-то решает.

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«Я думаю, что Зеленский может свои «хотелки» оставить себе по той простой причине, что Курская область и так будет освобождена от оккупации ВСУ. Это очевидно. Об этом говорят даже все западные аналитики, не говоря уже о четком настрое нашего высшего руководства, командования и армии. Поэтому Зеленский как торгаш, коммерсант, как его назвал правильно Дональд Трамп, пытается торговаться для того, чтобы потом сказать, что он сделал все, что мог, но не получилось. Я думаю, что его действия связаны именно с этим. Ему надо показывать, что он царь горы, что он удерживает пальму первенства в этом мире, на этом скотном дворе постукраинского пространства. У меня нет сомнений, что в случае проведения референдума на освобожденной части Харьковской области люди захотят жить в России, но никак не под властью Зеленского или ему подобных», - рассказал он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Зеленского, заявила, что неонацистов в Курской области ждет только «земля метр на два», а не обмен, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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