Жена московского бизнесмена отдала мошенникам 75 млн рублей
Супруга столичного предпринимателя лишилась более 75 млн рублей из-за действий телефонных аферистов. Как сообщает РЕН ТВ, пострадавшая работала системным аналитиком и имела прямой доступ к корпоративным счетам супруга.
Злоумышленники вышли на связь через один популярный мессенджер, последовательно представившись сотрудниками банка, ФСБ и Центробанка. Они убедили женщину, что неизвестные оформили доверенность на гражданина Украины, и для спасения капитала его необходимо обналичить и передать курьерам.
На протяжении почти двух недель москвичка снимала в отделениях крупные суммы и отдавала их незнакомцам. Осознать обман она смогла лишь после того, как поделилась подробностями этих операций с мужем.
Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с НСН рассказала, как россиянам защититься от мошенников при устройстве на работу.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Эксперт объяснил основные причины резкого роста биткоина
- Там не провалится? Почему для проката в Южной Корее выбрали «Пропасть» с Эйдельштейном
- Леонид Агутин решил зарегистрировать бренд «Агутин Music Bar»
- Депутат назвал чушью «план Зеленского» по урегулированию конфликта
- Иран и Оман договорились создать морской коридор в Ормузском проливе
- Латвия закрыла рынок для российских книг, одежды и игрушек
- Жена московского бизнесмена отдала мошенникам 75 млн рублей
- Свищев раскрыл, когда FIS обсудит возвращение российских лыжников на Кубок мира
- Бывший директор Газманова заявил, что «не держит на певца зла»
- Казахстанский НПЗ начнет производить бензин для РФ с одним условием