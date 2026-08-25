Жена московского бизнесмена отдала мошенникам 75 млн рублей

Супруга столичного предпринимателя лишилась более 75 млн рублей из-за действий телефонных аферистов. Как сообщает РЕН ТВ, пострадавшая работала системным аналитиком и имела прямой доступ к корпоративным счетам супруга.

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Злоумышленники вышли на связь через один популярный мессенджер, последовательно представившись сотрудниками банка, ФСБ и Центробанка. Они убедили женщину, что неизвестные оформили доверенность на гражданина Украины, и для спасения капитала его необходимо обналичить и передать курьерам.

На протяжении почти двух недель москвичка снимала в отделениях крупные суммы и отдавала их незнакомцам. Осознать обман она смогла лишь после того, как поделилась подробностями этих операций с мужем.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с НСН рассказала, как россиянам защититься от мошенников при устройстве на работу.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
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