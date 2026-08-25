Эксперт объяснил основные причины резкого роста биткоина

Резкий рост биткоина выше отметки в 80 тысяч долларов обусловлен сочетанием нескольких факторов, ключевым из которых стал сигнал Министерства финансов США о поддержке ликвидности. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

По словам эксперта, американское ведомство объявило о двукратном увеличении программы обратного выкупа долгосрочных гособлигаций — с двух до четырех миллиардов долларов за операцию.