Эксперт объяснил основные причины резкого роста биткоина
Резкий рост биткоина выше отметки в 80 тысяч долларов обусловлен сочетанием нескольких факторов, ключевым из которых стал сигнал Министерства финансов США о поддержке ликвидности. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.
По словам эксперта, американское ведомство объявило о двукратном увеличении программы обратного выкупа долгосрочных гособлигаций — с двух до четырех миллиардов долларов за операцию.
Рынок расценил это как вливание ликвидности, что привело к снижению доходности облигаций и возвращению интереса инвесторов к рисковым активам, включая криптовалюты.
Дополнительным драйвером стал масштабный шорт-сквиз, в ходе которого за несколько дней принудительно закрылись короткие позиции на три-четыре миллиарда долларов. Этот процесс резко усилил движение вверх, причем значительная часть роста объясняется именно рыночной механикой, а не только фундаментальным спросом.
Между тем в ЦБ рассказали, что россияне смогут переводить криптовалюту за рубеж с 1 сентября, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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