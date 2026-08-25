Минобороны сообщило об уничтожении 39 дронов ВСУ за день

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России за день сбили 39 украинских беспилотников самолетного типа. Информацию об этом распространило Министерство обороны РФ.

Дежурные расчеты ПВО отражали атаки в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

На Кубани при атаке БПЛА погибли два человека

Воздушные цели были уничтожены в небе над Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областями.

Помимо сухопутных территорий, перехваты украинских БПЛА также фиксировались над акваторией Черного моря.

Между тем ночная и утренняя атака со стороны ВСУ была более интенсивной. В Минобороны сообщили, что над территорией России подразделения ПВО уничтожили 148 воздушных целей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Минобороны РФБеспилотникиПВО

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