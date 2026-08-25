Латвия закрыла рынок для российских книг, одежды и игрушек

Правительство Латвии утвердило постановление о запрете на импорт ряда промышленных товаров из России и Белоруссии, который вступает в силу с 1 сентября. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу кабмина этой балтийской страны.

Ограничения распространяются на печатную продукцию, одежду, текстильные изделия, обувь, головные уборы, а также игрушки и спортивное оборудование. Запрет касается не только прямого экспорта из этих стран, но и ввоза товаров через третьи государства.

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В латвийском правительстве пояснили, что решение направлено на защиту национальных интересов безопасности и сокращение экспортных доходов России и Белоруссии.

Также официальная Рига хочет ограничить «поток российской пропагандистской продукции», подчеркнув, что запрещенные товары не являются уникальными и имеют достаточное количество альтернатив на других рынках.

Ограничивая импорт российской продукции, власти Латвии одновременно хотят получить дополнительно 7 млрд евро из следующего семилетнего бюджета Евросоюза из-за разрыва связей с Россией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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