Латвия закрыла рынок для российских книг, одежды и игрушек

Правительство Латвии утвердило постановление о запрете на импорт ряда промышленных товаров из России и Белоруссии, который вступает в силу с 1 сентября. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу кабмина этой балтийской страны.

Ограничения распространяются на печатную продукцию, одежду, текстильные изделия, обувь, головные уборы, а также игрушки и спортивное оборудование. Запрет касается не только прямого экспорта из этих стран, но и ввоза товаров через третьи государства.