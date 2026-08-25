Там не провалится? Почему для проката в Южной Корее выбрали «Пропасть» с Эйдельштейном
Наталия Клибанова раскрыла НСН, что сейчас продажа любой отечественной кинокартины за границу — это успех для российской индустрии.
Цифры проката какой-либо российской картины на родине, как в случае с «Пропастью», не играют роли при ее выборе для продажи в другую страну. Об этом НСН рассказала главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова.
Российский психологический триллер «Пропасть» с Марком Эйдельштейном, Тиной Стойилкович и Степаном Белозеровым покажут в Республике Корея, пишет ТАСС со ссылкой на Art Pictures Distribution. Отмечается, что фильм будет представлен в кинотеатрах Южной Кореи, а после завершения широкого проката станет доступен на местном телевидении и онлайн-платформах. Для российского проката картина, вышедшая 28 мая, показала скромные цифры, собрав всего 64 млн рублей. Клибанова заявила, что этот результат в этом контексте не имеет значения.
«Сейчас ситуация такая, что нашей страной используются любые международные продажи. Поэтому если какой-то контент, независимо от его формата, объема, продается в пакете, а международные продажи делаются обычно пакетными сделками, то это хорошо. Гарантий никаких нет, но пробовать всегда нужно. Я не смотрела фильм, но, конечно, есть своя специфика у зрителей и Китая, и Таиланда, и Индонезии, и Кореи. Что-то продается, что-то — нет. Очень часто это не связано с цифрами проката, либо успеха на нашей территории», — объяснила она.
При этом собеседница НСН подчеркнула, что добиться успеха в иностранном прокате гораздо сложнее, чем если просто продать фильм для показа на ТВ или онлайн.
«Я бы не сказала, что в Корее охотно берут наши картины, но какие-то отдельные тайтлы удается продать. Так же как и на китайскую аудиторию сейчас очень сложно что-то продать. Конечно, любой успех на другой территории — это всегда плюс для нашей отрасли. Тогда есть шанс, что и другие тайтлы тоже можно будет продать. Что касается фильмов для проката на территории, основная сложность в том, что нужен очень приличный маркетинговый бюджет для промотирования. А не каждый дистрибьютор готов рисковать такими большими бюджетами, когда не уверен в результате. Поэтому с прокатом сложнее, продажи онлайн и ТВ гораздо проще», — подытожила она.
Ранее стало известно, что российский фильм «Твое сердце будет разбито» с 6 августа выйдет в прокат в странах Латинской Америки. Роли в фильме исполнили Вероника Журавлева, Даниэль Вегас, Иван Трушин и другие, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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