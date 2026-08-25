Цифры проката какой-либо российской картины на родине, как в случае с «Пропастью», не играют роли при ее выборе для продажи в другую страну. Об этом НСН рассказала главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова.

Российский психологический триллер «Пропасть» с Марком Эйдельштейном, Тиной Стойилкович и Степаном Белозеровым покажут в Республике Корея, пишет ТАСС со ссылкой на Art Pictures Distribution. Отмечается, что фильм будет представлен в кинотеатрах Южной Кореи, а после завершения широкого проката станет доступен на местном телевидении и онлайн-платформах. Для российского проката картина, вышедшая 28 мая, показала скромные цифры, собрав всего 64 млн рублей. Клибанова заявила, что этот результат в этом контексте не имеет значения.

«Сейчас ситуация такая, что нашей страной используются любые международные продажи. Поэтому если какой-то контент, независимо от его формата, объема, продается в пакете, а международные продажи делаются обычно пакетными сделками, то это хорошо. Гарантий никаких нет, но пробовать всегда нужно. Я не смотрела фильм, но, конечно, есть своя специфика у зрителей и Китая, и Таиланда, и Индонезии, и Кореи. Что-то продается, что-то — нет. Очень часто это не связано с цифрами проката, либо успеха на нашей территории», — объяснила она.