Иран и Оман договорились создать морской коридор в Ормузском проливе
Иран и Оман согласовали создание временного морского коридора в Ормузском проливе, который будет находиться под совместным управлением двух государств. Соответствующее коммюнике распространил иранский МИД по итогам переговоров, передает ТАСС.
Главы внешнеполитических ведомств обсудили поэтапный план возобновления судоходства в проливе. Помимо запуска самого коридора, стороны договорились провести его совместное разминирование.
Тегеран и Маскат также намерены продолжить технические консультации по формированию постоянного судоходного маршрута и механизма его управления. Иранская сторона подчеркнула готовность к диалогу с арабскими странами Персидского залива для обмена информацией и обеспечения безопасности судоходства в регионе.
Ранее в МИД России заявили, что проходы через все морские артерии, служащие для международного судоходства, должны быть свободными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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