Иран и Оман договорились создать морской коридор в Ормузском проливе

Иран и Оман согласовали создание временного морского коридора в Ормузском проливе, который будет находиться под совместным управлением двух государств. Соответствующее коммюнике распространил иранский МИД по итогам переговоров, передает ТАСС.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили поэтапный план возобновления судоходства в проливе. Помимо запуска самого коридора, стороны договорились провести его совместное разминирование.