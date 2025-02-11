«На основе кредитов»: В Венгрии заявили, что ЕС готов поддерживать Украину без США

Габор Штир заявил НСН, что Евросоюз готов поддерживать Украину без США даже в случае заморозки конфликта. 

Евросоюз готов поддерживать Киев финансами в случае заморозки конфликта, но также готов продолжать поставлять «кредитное» вооружение без поддержки США, заявил НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о «значительном прогрессе» по украинскому вопросу. О чем его люди договариваются с Москвой, Трамп не уточнил, но отметил, что переговоры идут «на групповом уровне». Трамп допустил, что на ближайшей неделе поговорит с Владимиром Зеленским, а его представитель Келлог посетит Украину. Кроме того, Келлог будет обсуждать план урегулирования с европейскими союзниками США, и в течение нескольких недель представит его Трампу. Штир отметил, что в Европе пока не очень готовы к завершению конфликта.

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«Очень многое зависит от Америки, для США главный план – это заморозить этот конфликт. Пока вопрос, хочет ли Трамп после этого вооружать Украину или нет. Запасной план – Европа возьмет на себя поддержку Украины. Трамп попробует привести к заморозке, я не говорю о мире. Европейцы политически готовы поддерживать Украину, хотя запасов у них нет, нет военного потенциала и денег. Все это на основе кредитов», - отметил он.

По его словам, европейские страны, которые выступят против поддержки Украины, станут изгоями.

«Всем ясно, что это дурачество, но политическая воля разрешает делать такие необдуманные шаги. Очень большой вопрос, как это будет осуществляться. Это все больше ослабляет конкурентоспособность Европы. Страны, которые попробуют выступить против этого, станут изгоями. Европа может поддерживать Украину денежно, но может и не замораживать конфликт, а поставлять оружие», - заключил собеседник НСН.

Москва не получала конкретных, устраивающих ее предложений по началу переговоров по Украине, заявил ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, звучащие на Западе и Украине заявления о скором начале переговоров - не что иное, как «разогрев информационного поля для создания нужной им атмосферы и наиболее выгодных позиций», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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