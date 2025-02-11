«На основе кредитов»: В Венгрии заявили, что ЕС готов поддерживать Украину без США

Евросоюз готов поддерживать Киев финансами в случае заморозки конфликта, но также готов продолжать поставлять «кредитное» вооружение без поддержки США, заявил НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о «значительном прогрессе» по украинскому вопросу. О чем его люди договариваются с Москвой, Трамп не уточнил, но отметил, что переговоры идут «на групповом уровне». Трамп допустил, что на ближайшей неделе поговорит с Владимиром Зеленским, а его представитель Келлог посетит Украину. Кроме того, Келлог будет обсуждать план урегулирования с европейскими союзниками США, и в течение нескольких недель представит его Трампу. Штир отметил, что в Европе пока не очень готовы к завершению конфликта.