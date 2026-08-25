Леонид Агутин решил зарегистрировать бренд «Агутин Music Bar»

Юридическим лицом выступает ООО «Пятница», которое принадлежит троим партнерам в равных или близких долях. Выручка компании по итогам 2025 года составила 120 млн рублей, а прибыль сократилась почти в шесть раз — с 47,4 млн до 8,3 млн рублей.

Сам артист является учредителем сразу трех организаций: ООО «РДВ с», ООО «ПЦ Агутин» и ООО «На Сиреневой Луне». Также у певца действует индивидуальное предпринимательство в сфере отдыха и развлечений.

Ранее промоутер Владимир Зубицкий в разговоре с НСН подчеркнул, что на концерт Леонида Агутина в «Лужниках» не могло быть продано билетов на 666 млн рублей.

