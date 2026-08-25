Леонид Агутин решил зарегистрировать бренд «Агутин Music Bar»
Музыкант Леонид Агутин 19 августа направил заявку на регистрацию товарного знака «Агутин Music Bar». Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис Rusprofile, новый бренд позволит артисту выпускать мерч, открывать бары и кафе, заниматься медиасопровождением, а также организовывать концерты, шоу и видеосъемки.
Сам музыкальный бар «Агутин» уже работает во Владивостоке — в заведении проходят живые выступления и функционирует караоке-зал «Анжелика».
Юридическим лицом выступает ООО «Пятница», которое принадлежит троим партнерам в равных или близких долях. Выручка компании по итогам 2025 года составила 120 млн рублей, а прибыль сократилась почти в шесть раз — с 47,4 млн до 8,3 млн рублей.
Сам артист является учредителем сразу трех организаций: ООО «РДВ с», ООО «ПЦ Агутин» и ООО «На Сиреневой Луне». Также у певца действует индивидуальное предпринимательство в сфере отдыха и развлечений.
Ранее промоутер Владимир Зубицкий в разговоре с НСН подчеркнул, что на концерт Леонида Агутина в «Лужниках» не могло быть продано билетов на 666 млн рублей.
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