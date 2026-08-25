Свищев раскрыл, когда FIS обсудит возвращение российских лыжников на Кубок мира

По его словам, повестка заседания пока не сверстана, однако с российской стороны направлена просьба поднять вопрос возвращения россиян.

«Руководители федерации в ежедневном режиме находятся в контакте с коллегами из FIS», - указал Свищёв.

Он также добавил, что российские спортсмены должны выстраивать процесс подготовки «с учётом потенциальных соревнований международного уровня».

Ранее FIS отказалась снимать ограничения с российских и белорусских атлетов, несмотря на заявление Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

