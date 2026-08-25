Свищев раскрыл, когда FIS обсудит возвращение российских лыжников на Кубок мира

Заседание совета Международной федерации лыжного спорта (FIS), на котором будет обсуждаться вопрос возвращения российских лыжников на Кубок мира, состоится в Швейцарии 1–2 сентября. Об этом NEWS.ru заявил глава Федерации лыжного спорта РФ Дмитрий Свищёв.

Свищев избран главой Федерации лыжных видов спорта и сноуборда РФ

По его словам, повестка заседания пока не сверстана, однако с российской стороны направлена просьба поднять вопрос возвращения россиян.

«Руководители федерации в ежедневном режиме находятся в контакте с коллегами из FIS», - указал Свищёв.

Он также добавил, что российские спортсмены должны выстраивать процесс подготовки «с учётом потенциальных соревнований международного уровня».

Ранее FIS отказалась снимать ограничения с российских и белорусских атлетов, несмотря на заявление Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
ТЕГИ:СпортсменыРоссиянеЛыжные ГонкиДмитрий Свищев

Горячие новости

Все новости

партнеры