«Временное перемирие»: В Европе ожидают заморозку конфликта на Украине до конца года
Габор Штир заявил НСН, что Европа и Украина не будут участвовать в переговорах между Москвой и Вашингтоном.
Если «серьезный разговор» Владимира Путина и Дональда Трампа состоится до лета, то возможна заморозка конфликта на Украине в 2025 году, что будет означать лишь временное перемирие, заявил НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о «значительном прогрессе» по украинскому вопросу. Трамп допустил, что на ближайшей неделе поговорит с Владимиром Зеленским, а его представитель Келлог посетит Украину. Кроме того, Келлог будет обсуждать план урегулирования с европейскими союзниками США, и в течение нескольких недель представит его Трампу. Штир уверен, что Европа и Украина не будут участвовать в переговорах между Москвой и Вашингтоном.
«Этот торг, переговоры, которые идут между США и Россией, в них не участвует Украина и Европа. В конце Украина подпишет документ, который будет принят. Европа на этот процесс мало влияет. Америка будет угрожать, говорить, что не делать, будет говорить, что деньги не даст.. Это шанс на то, что Америка и Россия договорятся. Я не очень оптимистично оцениваю переговоры. Если серьезный разговор начнется до лета, в этом году возможна заморозка конфликта. Но для России это «Минск-3», это не мир будет, а временное перемирие. А на какое время перемирие? Это вопрос», - отметил он.
При этом он отметил, что Трамп предлагает переложить ответственность по поддержке Украины на Европу.
«Венгрия и Словакия громче всех говорят о том, что продолжать поддержку Украины не нужно, это тупик. Сегодня есть молчаливая часть стран, которые не могут об этом говорить, но с удовольствием бы сделали так. Частично это Германия и другие страны ЕС. Большая часть общества против поддержки Украины. Это очень влияет на внутреннее социальное положение. В обществе растет недовольство этим подходом, Трамп продвигает эту теорию. Трамп предлагает, чтобы Европа все оплачивала, люди понимают, что будет только хуже. Но политическая элита пока открыто не может говорить об этом. В итоге будет влиять давление общества и поведение Трампа», - добавил собеседник НСН.
Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social репостнул статью, в которой приводились слова президента России Владимира Путина о сравнении Европы с послушной собакой, которая будет «нежно помахивать хвостиком у ног хозяина», передает «Радиоточка НСН».
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