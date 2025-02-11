«Временное перемирие»: В Европе ожидают заморозку конфликта на Украине до конца года

Если «серьезный разговор» Владимира Путина и Дональда Трампа состоится до лета, то возможна заморозка конфликта на Украине в 2025 году, что будет означать лишь временное перемирие, заявил НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о «значительном прогрессе» по украинскому вопросу. Трамп допустил, что на ближайшей неделе поговорит с Владимиром Зеленским, а его представитель Келлог посетит Украину. Кроме того, Келлог будет обсуждать план урегулирования с европейскими союзниками США, и в течение нескольких недель представит его Трампу. Штир уверен, что Европа и Украина не будут участвовать в переговорах между Москвой и Вашингтоном.