«Газпром» не станет расплачиваться натурой с «Нафтогазом»
Директор Фонда энергетического развития в эфире НСН выразил уверенность, что поставками газа «Газпром» долг возвращать не будет.
В виде поставок газа готов получить долг «Газпрома» в 2,56 млрд долларов украинский «Нафтогаз». Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН выразил уверенность, что поставками газа, то есть бартером «Газпром» ничего отдавать не будет.
«Он в принципе не согласен с решением арбитража в Стокгольме. Единственное, что можно обсуждать, - дополнительную скидку по газу. Сейчас мы говорим о 20-25%, теоретически можно говорить о большей скидке, которая бы позволила начать нормальные прямые поставки газа на территорию Украины. С другой стороны, за счет большей скидки уйти от претензий по этому спору. Тогда бы все стороны сохранили лицо», - пояснил эксперт.
Вероятность достижения соглашения сохраняется, добавил он. «Переговоры идут, какое-то решение будет выработано. Риторика постепенно смягчается, это знак того, что есть возможность договориться до 1 января 2020 года», - отметил Пикин.
Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить украинской стороне около 2,56 млрд за недопоставку газа по транзиту. Российский монополист обжаловал это решение.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал главным условием для подписания нового контракта отказ от взаимных претензий.
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