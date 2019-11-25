«Газпром» не станет расплачиваться натурой с «Нафтогазом»

В виде поставок газа готов получить долг «Газпрома» в 2,56 млрд долларов украинский «Нафтогаз». Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН выразил уверенность, что поставками газа, то есть бартером «Газпром» ничего отдавать не будет.

«Он в принципе не согласен с решением арбитража в Стокгольме. Единственное, что можно обсуждать, - дополнительную скидку по газу. Сейчас мы говорим о 20-25%, теоретически можно говорить о большей скидке, которая бы позволила начать нормальные прямые поставки газа на территорию Украины. С другой стороны, за счет большей скидки уйти от претензий по этому спору. Тогда бы все стороны сохранили лицо», - пояснил эксперт.