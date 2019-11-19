«Нафтогаз» и Минэнерго Украины воюют из-за контракта с «Газпромом»

«Сама позиция Украины разношерстная. “Нафтогаз” открыто пытается сорвать транзит российского газа в Европу, это основная его цель. Он выдумывает все новые условия, хоть какие замечательные предложения ни делай, он все равно откажется. А вот Минэнерго Украины как раз хочет сохранить транзит. Это позволит им сохранить и нынешнюю схему реверсных поставок, когда вы по сути забираете газ из транзитной трубы, а на границе с Европой у вас стоят кольцевые газопроводы, которые якобы заходят к вам из Польши, Словакии, Венгрии. Эта реверсная система позволяет нормально проходить отопительный сезон, потому что все надежно работает. Не будет транзита — не будет и этого реверса, и придется действительно искать газ где-то в Европе и физически транспортировать его из Европы на Украину. А с Запада на Восток эта система вообще никогда не работала. Риск отопительного сезона стоит, поэтому власти Украины и Минэнерго занимают более конструктивную позицию» — пояснил эксперт.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину завершится 31 декабря 2019 года. Сам Оржель заявил, что даже если новый транзитный контракт не будет заключен, украинцы этой зимой не замерзнут.

