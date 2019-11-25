Ранее российская компания предложила Киеву продлить контракт на транзит газа из РФ в Европу через Украину еще на один год, писало RT. Среди условий продления действующего контрaктa или зaключения нового в «Гaзпроме» нaзвaли откaз обеих сторон от всех взaимных претензий в междунaродном aрбитрaже, a тaкже прекрaщение всех судебных рaзбирaтельств. Но Украина настаивает на подписании долгосрочного соглашения.

Ранее президент России заявил о готовности снизить цену на газ для Украины на 25%, в случае если она будет закупать российский газ напрямую. Тем не менее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что «Нафтогаз» не намерен подписывать соглашения с «Газпромом», более того пытается сорвать поставки российского газа в Европу.



