«Нафтогаз» готов принять долги «Газпрома» натурой

25 ноября 201917:38

Исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания примет долг «Газпрома» в размере 2,56 млрд долларов в виде газа. В частности, Витринко уточнил на своей странице в Facebook, что украинскую сторону «устраивают денежные средства», но в случае желания «Газпрома» «оплатить долг поставками газа», то они «рассмотрят такое предложение».

Отказ Украины от предложения «Газпрома» объяснили интересами США

Ранее российская компания предложила Киеву продлить контракт на транзит газа из РФ в Европу через Украину еще на один год, писало RT. Среди условий продления действующего контрaктa или зaключения нового в «Гaзпроме» нaзвaли откaз обеих сторон от всех взaимных претензий в междунaродном aрбитрaже, a тaкже прекрaщение всех судебных рaзбирaтельств. Но Украина настаивает на подписании долгосрочного соглашения.

Ранее президент России заявил о готовности снизить цену на газ для Украины на 25%, в случае если она будет закупать российский газ напрямую. Тем не менее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что «Нафтогаз» не намерен подписывать соглашения с «Газпромом», более того пытается сорвать поставки российского газа в Европу.


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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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