Украина назвала предложение «Газпрома» «Нафтогазу» неприемлемым
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение «Газпрома» по транзиту газа. Как сообщает Интерфакс, украинский чиновник назвал его неприемлемым.
«Давайте откровенно. Это предложение, которое было получено, оно является неприемлемым для Украины, с учетом того, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор всего на один год", - приводит его цитату агентство.
Также министр выразил надежду на конструктивный диалог сторон.
Напомним, «Газпром» направил «Нафтогазу Украины» предложение продлить действующий контракта о транзите газа через территорию Украины или заключить новый договор сроком на год. Необходимым условием для продолжения сотрудничества российская монополия назвала прекращение всех судебных разбирательств, а также отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже.
Десятилетний контракт на транзит газа из России в Европу через территорию Украины истекает в конце 2019 года. Стороны до сих пор не достигли договоренности по поводу заключения нового контракта.
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