Украина назвала предложение «Газпрома» «Нафтогазу» неприемлемым

«Давайте откровенно. Это предложение, которое было получено, оно является неприемлемым для Украины, с учетом того, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор всего на один год", - приводит его цитату агентство.

Также министр выразил надежду на конструктивный диалог сторон.

Напомним, «Газпром» направил «Нафтогазу Украины» предложение продлить действующий контракта о транзите газа через территорию Украины или заключить новый договор сроком на год. Необходимым условием для продолжения сотрудничества российская монополия назвала прекращение всех судебных разбирательств, а также отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже.

Десятилетний контракт на транзит газа из России в Европу через территорию Украины истекает в конце 2019 года. Стороны до сих пор не достигли договоренности по поводу заключения нового контракта.

